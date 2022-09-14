Прокуратура проверит информацию о подростках в Каменске-Уральском, которые жарили картошку на Вечном огне

Картошку жарили четверо подростков 11, 14, 15 и 16 лет. Фото: группа "Инцидент Каменск-Уральский" в соцсети "ВКонтакте"

Утром 14 сентября в соцсетях появились фотографии и видео того, как в Каменске-Уральском подростки жарят еду на Вечном огне Мемориала уральским алюминщикам, павшим в боях с немецко-фашистскими захватчиками в 1941–1945 годах. Свердловская прокуратура организовала проверку.

Согласно сведениям в группе "Инцидент Каменск-Уральский", четверо подростков 11, 14, 15 и 16 лет решили устроить пикник посреди сквера. Для этого они поставили самокат на вечный огонь, порезали картошку и положили ее на платформу самоката.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, установить личности малолетних нарушителей удалось. Организована проверка инцидента, в ходе которой будут установлены обстоятельства произошедшего.

"Сотрудники прокуратуры дадут оценку как действиям законных представителей несовершеннолетних, так и органов системы профилактики на предмет полноты и достаточности мер, направленных на профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних", — сообщили в надзорном ведомстве.

При наличии оснований будут предприняты меры прокурорского реагирования.