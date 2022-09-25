Мотогонщик из Екатеринбурга повредил позвоночник на соревнованиях

Мотогонщик допустил ошибку при прохождении сложного участка. Фото: группа "ВКонтакте" поисково-спасательной службы Челябинской области

В ходе одного из заездов на Кубке Урала "Каменный пояс" на горе Сугомак (Челябинская область) участнику из Екатеринбурга потребовалась помощь спасателей. Он получил травму позвоночника.

На месте происшествия спортсмену была оказана первая помощь, его зафиксировали на спинальном щите. А уже в больнице, после рентгенографии, подтвердили, что екатеринбуржец повредил позвоночник.

Сам инцидент произошел во время заезда. "Мотогонщик допустил ошибку при прохождении сложного участка через овраг, не удержал байк, перевернулся и при падении получил серьезные травмы", — рассказали в поисково-спасательной службе Челябинской области.

Там также отметили, что на трассе традиционно дежурили бригады пожарной охраны, скорой помощи и спасатели. Благодаря этому помощь была оказана оперативно и профессионально.

Добавим, соревнования проходили в дисциплине "хард эндуро" — гонка, включающая особо сложные искусственно созданные препятствия.