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8 октября 2022, 11:00

НАК: на Крымском мосту взорвали грузовик

По данным Национального антитеррористического комитета (НАК), взрыв машины спровоцировал возгорание цистерн с топливом.

"Сегодня в шесть часов семь минут на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший за собой возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава, следовавшего в направлении Крымского полуострова", — говорится в сообщении.

Частично обрушены два автомобильных пролета переправы. Арка над сухопутной частью моста не повреждена, пишет РИА Новости. Издание также уточняет, что движение на мосту приостановлено, судоходство в проливе продолжается.

Советник главы Крыма Олег Крючков в своем telegram-канале заявил, что Крым обеспечен запасом горючего и продовольствия. "Паромная переправа находится в готовности к запуску. Все логистические схемы на случай ЧС отработаны", — уточнил он.

Областная газета Свердловской области

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