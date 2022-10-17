Военный самолет упал на жилой дом в Ейске

По предварительной информации, на дом упал самолет Су-34. Фото: скриншот видео из соцсетей

В Ейске на жилую девятиэтажку, расположенную по адресу ул. Коммунистическая, 20/1, упал военный самолет. Происшествие засняли очевидцы.

По предварительной информации, крушение потерпел самолет Су-34. Как сообщили в Минобороны РФ, у истребителя при наборе высоты для выполнения учебно-тренировочного полета загорелся один из двигателей. Два пилота успели катапультироваться.

"У нас самолет упал на город. Ейск. Скорые и пожарные едут со всего города, вертолеты в воздухе", — передает слова очевидца ТАСС.

Повреждено 17 квартир, общая площадь пожара составляет 2 тыс. квадратных метров. На место происшествия выехал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.