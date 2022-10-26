Темы дня

Общество / Происшествия
26 октября 2022, 17:01

В Екатеринбурге на улице Московской потоп

потоп в городе

На месте затопления затруднен проезд. Фото: ИА "Ночные новости"

Проезжую часть и заправку залила холодная вода. Причиной стала коммунальная авария.

Как рассказали "Областной газете" в пресс-службе МУП "Водоканал", авария произошла на трубопроводе диаметром 600 мм. К месту происшествия уже прибыли специалисты.

Фото: ИА "Ночные новости"

"В настоящее время аварийная бригада Водоканала работает на месте, производит отключение аварийного участка", — заявили изданию. Также уточнили, что отключать воду в ближайших домах не планируется.

Видео: ИА "Ночные новости.

Фото: ИА "Ночные новости"

По информации очевидцев, помимо дороги залило АЗС.

Фото: ИА "Ночные новости"
Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
26.10.2022, 21:27 / Общество
"Автомобилист" всухую проиграл битву лидеров Востока
26.10.2022, 21:10 / Общество
Средний Урал получит федеральные деньги на повышение зарплат медработников
26.10.2022, 20:28 / Общество
В мэрии Екатеринбурга рассказали, как получить выплаты по мобилизации
26.10.2022, 19:55 / Общество
Стартапы девяти свердловских студентов получат по миллиону рублей
26.10.2022, 18:51 / Общество
Свердловские врачи спасли двухмесячного младенца с опасной патологией головного мозга