В Екатеринбурге на улице Московской потоп

На месте затопления затруднен проезд. Фото: ИА "Ночные новости"

Проезжую часть и заправку залила холодная вода. Причиной стала коммунальная авария.

Как рассказали "Областной газете" в пресс-службе МУП "Водоканал", авария произошла на трубопроводе диаметром 600 мм. К месту происшествия уже прибыли специалисты.

Фото: ИА "Ночные новости"

"В настоящее время аварийная бригада Водоканала работает на месте, производит отключение аварийного участка", — заявили изданию. Также уточнили, что отключать воду в ближайших домах не планируется.

Видео: ИА "Ночные новости.

Фото: ИА "Ночные новости"

По информации очевидцев, помимо дороги залило АЗС.