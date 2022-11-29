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29 ноября 2022, 15:30

Прокуратура и СКР проверяют информацию об избиении ребенка в частном детском саду Екатеринбурга

прокурор

При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. Фото: Павел Ворожцов

Екатеринбурженка пожаловалась на воспитательницу частного детского садика, которая ударила ее 2-летнюю дочь — такая информация появилась в уральских СМИ. Прокуратура и следственный отдел Ленинского района Екатеринбурга организовали проверку.

Сотрудники прокуратуры проверят, как воспитатели детсада соблюдают законодательство об охране жизни и здоровья несовершеннолетних. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Следователи будут выяснять обстоятельства случившегося. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Областная газета Свердловской области

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