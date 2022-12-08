На трассе Екатеринбург — Тюмень столкнулись три грузовика. Один водитель погиб

В четверг, 8 декабря, на 271 км трассы Екатеринбург — Тюмень произошло ДТП с участием трех грузовых автомобилей. 64-летний водитель машины Iveco погиб на месте аварии до прибытия бригады скорой помощи, больше в ДТП никто не пострадал.
По предварительной информации, 38-летний водитель грузовика Freightliner, двигаясь по трассе, отвлекся от управления, выехал на встречную полосу, где он врезался в автомобиль Iveco, а затем по касательной столкнулся с фурой MAN.
Было установлено, что водитель Frightliner имеет стаж вождения 21 год. В ходе осмотра грузовика инспекторы ГИБДД выявили неработающий тахограф, а также выяснили, что у водителя не оформлена диагностическая карта. У водителя MAN отсутствовал путевой лист и была просрочена карта водителя в тахографе. Обоих дальнобойщиков привлекли к административной ответственности.
Как сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области, сейчас опрашиваются участники ДТП и устанавливаются обстоятельства произошедшего. Результаты медосвидетельствования показали, что водители грузовиков Frightliner и MAN в момент аварии были трезвыми.