Полиция разыскивает пропавшую с двумя детьми жительницу Тавды

Наталья Ивлева 1974 года рождения пропала вместе с сыновьями 10 января. Фото: предоставлено Валерием Горелых

По данным полиции, Наталья Ивлева вместе с сыновьями 2009 и 2018 годов рождения уехала 10 января на своей машине и больше домой не возвращалась. Автомобиль женщины сыщики обнаружили на улице Советской около дома № 107 в районе железнодорожного вокзала Тавды.

"Проанализировав видео с камер наблюдения, сыщики уголовного розыска выяснили, что Наталья и сыновья вышли из авто самостоятельно и направились в пока неизвестном направлении. Женщина работает проводником в РЖД, а ее супруг трудится вахтовым методом на севере области, в момент инцидента с семьей не находился. Что послужило причиной ухода — бытовой конфликт или иное, оперуполномоченные сейчас проверяют. Главное, чтобы у них все было в порядке, чтобы они были живы и здоровы. Представители МВД проводят комплекс поисковых мероприятий", — сообщил начальник пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.

В полиции сообщили, что в день исчезновения женщина была одета в черный пуховик, сапоги, синее платье, с собой у нее была большая сумка с рисунком в клетку. Старший ребенок был одет в куртку голубого цвета, темную вязаную шапку, младший сын — в темный зимний костюм, серую шапку и валенки.

В ОВД Тавды просят сообщить данные о возможном нахождении пропавшей жительницы и ее детей в дежурную часть или по круглосуточному телефону доверия областного главка полиции: (34360) 5-29-61, (343) 358-71-61. Конфиденциальность гарантируется.