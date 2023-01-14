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14 января 2023, 17:32

Ушла из жизни народная артистка СССР Инна Чурикова

Инна Чурикова

В этом году Чурикова должна была отмечать 80-летие. Фото: сайт "Ленкома"

Стало известно о смерти народной артистки СССР Инны Чуриковой. Ей было 79 лет.

"Ушла из жизни Инна Михайловна Чурикова, это случилось в больнице", — заявил директор театра "Ленком Марка Захарова" Марк Варшавер ТАСС.

Инна Чурикова родилась 5 октября 1943. За многие театральные и киноработы была отмечена государственными и общественными наградами, премиями и призами. Полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством".

"Инна Чурикова — одна из самобытнейших, ярчайших и популярнейших актрис страны, актриса — без границ, без непокоренных ролей. Все, что она делает в театре и кино, вызывает не только восхищение, но и удивление: как в одном актерском опыте, уме, даровании сочетается такое разнообразие и виртуозность", — говорится на сайте "Ленкома".

Областная газета Свердловской области

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