Темы дня

Общество / Происшествия
25 января 2023, 20:08

СКР проверит детсад Екатеринбурга, где на горке пострадал ребенок

Горка

Сейчас жизни и здоровью воспитанницы ничего не угрожает. Фото: Александр Зайцев

В одном из детских садов Екатеринбурга 25 января произошел инцидент, в результате которого пострадала девочка. Следственный отдел Кировского района организовал проверку по факту происшествия.

По предварительной информации, во время катания с горки на территории садика девочка зацепилась шарфом за ограждение и повисла. На выручку ребенку подоспела воспитательница. Она освободила ребенка и вызвала скорую помощь — девочку доставили в больницу.

Сейчас жизни и здоровью воспитанницы ничего не угрожает.

"В рамках проверочных мероприятий следователем СК России устанавливаются все обстоятельства случившегося. По итогам проверки ситуации будет дана объективная правовая оценка", — отметили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
25.01.2023, 20:08 / Общество
СКР проверит детсад Екатеринбурга, где на горке пострадал ребенок
25.01.2023, 18:57 / Общество
Екатеринбургский зоопарк отмечает День белого медведя
25.01.2023, 18:49 / Культура
Традиционный фестиваль "Ночь музыки" состоится в Екатеринбурге 23 июня
25.01.2023, 18:46 / Общество
Евгений Куйвашев вручил премии лучшим педагогам свердловских вузов
25.01.2023, 18:31 / Общество
В Свердловской области учредили региональное отделение "Ассамблеи народов России"