СКР проверит детсад Екатеринбурга, где на горке пострадал ребенок

Сейчас жизни и здоровью воспитанницы ничего не угрожает. Фото: Александр Зайцев

В одном из детских садов Екатеринбурга 25 января произошел инцидент, в результате которого пострадала девочка. Следственный отдел Кировского района организовал проверку по факту происшествия.

По предварительной информации, во время катания с горки на территории садика девочка зацепилась шарфом за ограждение и повисла. На выручку ребенку подоспела воспитательница. Она освободила ребенка и вызвала скорую помощь — девочку доставили в больницу.

Сейчас жизни и здоровью воспитанницы ничего не угрожает.

"В рамках проверочных мероприятий следователем СК России устанавливаются все обстоятельства случившегося. По итогам проверки ситуации будет дана объективная правовая оценка", — отметили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.