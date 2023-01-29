В массовом ДТП под Нижним Тагилом погибли водитель и пассажирка Renault Duster

Участок трассы, где произошло ДТП, временно перекрывали, автомобили направляли в объезд через Нижний Тагил. Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

Минувшей ночью на 149-м км Серовского тракта произошло ДТП с участием четырех машин. В результате аварии двое погибли, еще двое были доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести.

По предварительным данным, 53-летний водитель Renault Duster при совершении обгона не убедился в безопасности маневра и столкнулся с грузовиком Mercedes, после чего кроссовер отбросило на отбойник. Затем автомобиль развернуло и в него врезались Skoda Fabia и грузовик Hunogam.

Водитель и 49-летняя пассажирка Renault погибли на месте. С травмами были госпитализированы водитель и пассажир Skoda Fabia. Установлено, что погибшие были жителями города Урай Ханты-Мансийского автономного округа. Пострадавшие в Skoda — жители города Лысьва Пермского края.

На место аварии выезжали все экстренные службы. Участок трассы, где произошло ДТП, временно перекрывали, автомобили направляли в объезд через Нижний Тагил. Полицейские проводят расследование по факту происшествия.

"Госавтоинспекция напоминает, что обгон является одним из самых опасных маневров, который требует максимальной концентрации и собранности. В зимний период обгон усложняют снег, ветер, ограниченная видимость и состояние дорожного покрытия, в связи с чем в очередной раз призываем автомобилистов отказаться от данного маневра при любой возникающей сложности", — сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.