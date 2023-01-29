Прокуратура Екатеринбурга взяла на контроль расследование ДТП с 4 пострадавшими пешеходами

Водитель Chevrolet выехал на тротуар, уходя от столкновения с другой машиной. Фото: скриншот видео из telegram-канала ГИБДД по Свердловской области

В ночь на 29 января на ул. Готвальда в Екатеринбурге произошла авария с участием автомобиля Chevrolet Aveo. Пострадали четверо пешеходов, включая одного ребенка. Расследование происшествия взяла на контроль прокуратура Верх-Исетского района.

По предварительной информации, водитель Chevrolet Aveo решил проехать перекресток на запрещающий сигнал светофора. Уходя от столкновения с другой машиной, Chevrolet выехал на тротуар и сбил четырех пешеходов.

Видео: telegram-канал ГИБДД по Свердловской области.

"Пострадавшие доставлены в больницы Екатеринбурга. Двум пациентам оказана медицинская помощь в стационарных условиях — направлены на амбулаторный этап лечения. Два пациента в состоянии средней тяжести в стабильном состоянии госпитализированы — оказывается вся необходимая медицинская помощь", — сообщили в министерстве здравоохранения Свердловской области.

Точные обстоятельства аварии полицейские установят в ходе расследования. Прокуратура района также даст правовую оценку соблюдению требований закона о безопасности дорожного движения и состоянию улично-дорожной сети. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.