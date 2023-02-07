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Общество / Происшествия
7 февраля 2023, 15:16

В Каменске-Уральском 17-летний водитель ВАЗа устроил аварию с ГАЗелью

Авария

Автомобиль, на котором катались подростки, принадлежал их общему знакомому. Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

На улице Алюминиевой в Каменске-Уральском утром 7 февраля произошло ДТП с участием автомобилей ВАЗ-21150 и ГАЗели. 17-летний водитель и 19-летняя пассажирка отечественной легковушки были доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести.

По предварительной информации, подросток врезался в грузовой автомобиль, выехав на встречную полосу. Пассажирка доставлена в реанимацию в тяжелом состоянии, а водителя госпитализировали в травматологическое отделение с переломом костей таза и правой голени. Девушка в момент аварии находилась на переднем сиденье. Ни она, ни водитель не были пристегнуты ремнями безопасности.

Автомобиль, на котором катались подростки, принадлежал их общему знакомому. У несовершеннолетнего водителя были обнаружены признаки опьянения.

Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

В пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области отметили, что подростка, попавшего в аварию, уже неоднократно задерживали сотрудники Госавтоинспекции за управление транспортными средствами.

В апреле 2022 года он вышел из мест лишения свободы, где отбывал наказание за совершенные ранее преступления. В мае того же года он учинил ДТП, в результате которого пострадали двое подростков. Молодой человек состоит на учете в подразделении по делам несовершеннолетних.

Сотрудники ГИБДД напоминают, что за управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления, предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере от 5 000 до 15 000 рублей.

Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

Областная газета Свердловской области

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