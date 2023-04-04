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Общество / Происшествия
4 апреля 2023, 13:14

В Нижней Салде сотрудники Росгвардии спасли девочку из задымленной квартиры

  Олеся Касперович
Ребенок находился один в задымленной квартире

Сотрудники Росгвардии заметили пожар во время патрулирования. Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Свердловской области

В Нижней Салде сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии спасли 11-летнюю девочку, которая оказалась во время пожара одна в квартире. Пламя охватило помещение на первом этаже многоквартирного дома на улице Уральской.

Во время патрулирования прапорщик полиции Светлана Кузнецова и младший сержант полиции Борис Момышев заметили возгорание. Они оперативно сообщили об этом спасателям МЧС.

"В это же время из окна, которое находилось рядом с горящим балконом, выглядывала напуганная девочка. Она плакала и просила о помощи. Борис Момышев достал девочку из окна и усадил в патрульный автомобиль", — говорится в сообщении пресс-службы Управления Росгвардии по Свердловской области.

Затем на место происшествия прибыла бригада скорой помощи, пожарные и мама девочки. По информации огнеборцев, пожар произошел из-за неосторожного обращения с огнем. Причастные устанавливаются.

Напомним, накануне спасатели локализовали пожар на улице Ротной в Екатеринбурге, где загорелась трава.

Областная газета Свердловской области

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