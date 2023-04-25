Алексей Шмыков поручил оказать поддержку в ликвидации крупного пожара в поселке Прогресс

Алексей Шмыков поручил свердловскому министерству общественной безопасности оказать необходимую поддержку в ликвидации пожара в п. Прогресс. Фото: Павел Ворожцов

Первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Шмыков поручил министерству общественной безопасности региона оказать необходимую поддержку в ликвидации крупного пожара и его последствий на площадке с пиломатериалами в поселке Прогресс.

В случае необходимости к работе будут подключены и другие министерства Свердловской области, сообщает департамент информационной политики региона.

Администрации Первоуральска поручено оказать максимальное содействие спасателям. К месту пожара направлены дополнительные машины с водой.

В ближайшее время будет организовано заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям.

МЧС нарастило группировку сил и средств на месте пожара, в борьбе с огнем задействованы 57 человек и 14 единиц спецтехники.

Напомним, огонь охватил площадь почти в 1,5 тысячи квадратных метров. К месту ЧП направлен пожарный поезд.