Экологи-волонтёры открыли новую туристскую тропу на реке Чусовой

Координатор проекта Евгений Скворцов готов часами рассказывать об уникальности новой тропы. Фото: Алексей Кунилов

Этим летом из-за ограничений по коронавирусу количество посетителей природных парков Свердловской области резко выросло. Доходит до того, что по выходным дням в парках ходят толпы туристов. Людей удастся развести благодаря новым экологическим маршрутам. В парке «Река Чусовая» новая тропа сооружена на берегу реки, в живописнейшем месте за Первоуральском в сторону Шали у подножия скалы Ключ-Камень. Именно здесь в 60-е годы прошлого века свердловский кинорежиссёр Ярополк Лапшин снимал многие эпизоды фильма «Угрюм-река» – декорации сохранились до сих пор.

В этом году НКО Ассоциация «Наследие реки Чусовой» (Екатеринбург) выиграла президентский грант в 500 тысяч рублей на проект обустройства экотропы «Ключ-Камень», а воплотить его взялась бригада волонтёров-экологов из 20 человек во главе с координатором проекта «Хранители троп Урала» Евгением Скворцовым. Волонтёры, как известно, зарплату не получают, поэтому все деньги ушли на приобретение инструментов (топоры, пилы простые и бензомоторные, лопаты, ломы и так далее), питание, возведение нескольких строений. А вот с жильём получилось проще – приютил партнёр проекта и будущий шеф тропы загородный клуб «Ключ-Камень», у которого здесь целый корпус.

В самом деле, сюда многие приезжают отдохнуть, пофотографироваться на фоне реки и скалы, а прогуляться по первозданному лесу решались немногие. Идея строительства экотропы в районе Первоуральска принадлежит Валентине Юлдашевой – сотруднице местного Фонда поддержки предпринимателей. Год назад Валентина в качестве волонтёра побывала на обустройстве такой тропы на Байкале и, как говорится, с головой окунулась в процесс «тропостроительства».

Комментарий Вячеслав ТЮМЕНЦЕВ, и.о. министра министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области: – Мы тратим немалые деньги из бюджета на оборудование экологических троп и туристских маршрутов в природных и лесных парках, оборудуем беседки, стоянки, лестницы, мостки, вывозим мусор и подвозим дрова, даже туалеты строим. Так, на реке Чусовой – популярнейший не только у уральцев сплавной маршрут, здесь всё обустроено для полноценного отдыха по берегам на 39 километрах. Общая протяжённость обустроенных маршрутов в области – 110 километров. В Каменке же я увидел, что тропу можно проложить с минимальным вмешательством в живой мир – и туристы смогут ходить, и экология не нарушается.

Тропа берёт начало с поляны, где отдыхающие обычно разбивают свои бивуаки, и проходит по левому берегу по замысловатой траектории, потому что обустраивалась по принципу: и оставить всё как есть, и сделать путь пригодным даже для неподготовленного человека. Ширина тропы примерно сантиметров 70, а поскольку уклон довольно значительный, она выровнена. Почва здесь каменистая, и все изъятые камни пошли на выравнивание, заполнение ям, установку подпорных стенок, ступеньки на подъёмах. Ельник здесь густой, скала закрывает солнце и поэтому всё покрыто густым мхом, трава – только местами. Пейзаж – как в фильмах-сказках Александра Роу.

– Расчищая тропу, выбранный мох мы пристраивали поблизости – на старое упавшее дерево, пенёк, – рассказывает Евгений Скворцов. – Вокруг всё должно оставаться, как было до прихода сюда человека. Во время экскурсий будем просить идти только по тропе. Вот здесь она поворачивает налево вверх, и по ней можно подняться на Ключ-Камень и спуститься на исходную точку. Поэтому это место мы называем петлёй времени. Это первый серпантин, укороченный маршрут, а основная тропа идёт дальше и упирается в скалу, нависшую над водой. Здесь второй серпантин, на следующем этапе обустройства на этой скале построим железные мостки и маршрут удлиним.

Цифры и факты Природный парк «Бажовские места» – 3 экологических маршрута, 5,5 км.

– 3 экологических маршрута, 5,5 км. Природный парк «Оленьи ручьи» – 5 экологических маршрутов, 46 км (плюс новая тропа в 5 км).

– 5 экологических маршрутов, 46 км (плюс новая тропа в 5 км). Природный парк «Река Чусовая» – 5 маршрутов, 39 км (плюс новая тропа в 2 км)

– 5 маршрутов, 39 км (плюс новая тропа в 2 км) Шувакишский лесной парк – 1 маршрут, 5 км.

В начале следования туристы имеют возможность увидеть постройки, снятые в «Угрюм-реке» Ярополка Лапшина: примерно таковы были уральские жилища почти вековой давности. Пока протяжённость маршрута – два километра. Тропу обустроили за пять смен по 10 дней: пять – работа, а потом сплав на катамаранах до Староуткинска. Трудились ребята в весьма щадящем режиме: три часа до обеда и три после.

– Если человек что-то сделал своими руками для сохранения природы, то уже не будет относиться к ней наплевательски, – считает Евгений Скворцов. – 15 лет я занимался Большим Байкальским проектом. Мы с уральскими волонтёрами там чистили берега от мусора и прокладывали тропы. Нам говорили – вот вы проложите тропы, и мусора будет ещё больше. Но нет – когда оборудована тропа и есть урны, то люди перестают мусорить.

Справка «ОГ» Экологическая тропа – это специально оборудованный маршрут, проходящий через различные экологические системы и природные объекты, а также возле архитектурных памятников, имеющих эстетическую, природоохранную и историческую ценность. Во время похода по экотропе туристам рассказывают о её особенностях.

У Ассоциации было несколько волонтёрских проектов в регионе. В 2008 году разбили в селе Покровское Артёмовского района Парк ветеранов с клумбами, заложили сенсорный парк у одной из школ. В 2013 году обустроили первую на Урале экологическую тропу длиной в 150 метров «Сказы оживают» в природном парке «Бажовские места». В 2017 году в природном парке «Оленьи ручьи» расчистили тропы по просьбе клуба любителей бега для проведения своего забега.

Теперь вот занялись тропами для туристов. Как подбираются места для них? Во-первых, доступность, в нашем случае объект находится в 75 километрах от Екатеринбурга, можно приехать на автобусе, машине и электричке. Во-вторых, живописность. В-третьих, безопасность. Кстати, 3 сентября откроется ещё один новый экологический маршрут в природном парке «Оленьи ручьи» под названием «Долина щелпов». Он проложен в Нижнесергинскую карстовую долину, где есть множество пещер и где обитают, по преданиям, мифологические существа щелпы, живущие в гармонии с природой.

Новая тропа проходит по первозданному лесу. Фото: Алексей Кунилов

Декорации к фильму Ярополка Лапшина «Угрюм-река» неплохо сохранились с 1968 года. Фото: Алексей Кунилов

Ну как не запечатлеть себя на фоне такой красоты! Фото: Алексей Кунилов

Поприветствовать друг друга, пожелать счастливого пути у туристов и сплавщиков – обычное дело. Фото: Алексей Кунилов

В таком живописном месте не грех и на траве поваляться. Фото: Алексей Кунилов

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