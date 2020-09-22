В Иркутской области произошло землетрясение в 8 баллов

Минувшей ночью в Иркутской области произошло землетрясение. Его интенсивность оценена в 8 баллов.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области, эпицентр сейсмособытия находился в 15 км от рабочего посёлка Култук. В 2:05 по иркутскому времени произошёл первый толчок силой в 8 баллов, через 15 минут зафиксировали повторный толчок интенсивностью 2-3 балла.

Информации о пострадавших и разрушениях не поступало. Спасатели проводят обследование территорий населённых пунктов, находящихся неподалёку от эпицентра землетрясения.

Позднее стало известно о том, что в городе Слюдянка Иркутской области без электричества остались 40 многоквартирных и 320 одноэтажных домов, а две котельные в посёлке Култук приостановили свою работу, пишет ТАСС.

Мощность землетрясения в Иркутске оценивалась в 5-6 баллов. В областном центре введён режим повышенной готовности, сообщает пресс-служба администрации города.

Кроме того, толчки магнитудой 2,5-3 ощущались также в четырёх районах Бурятии.