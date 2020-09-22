МЧС предупреждает о сильном ветре в Свердловской области

МЧС предупреждает о сильном ветре в Свердловской области. Фото: Нина Георгиева.

Жителей Свердловской области предупредили о непогоде. Завтра, 23 сентября, в регионе ожидается сильный ветер с порывами до 22 м/с.

Спасатели рекомендуют уральцам соблюдать меры безопасности. В частности, находясь в помещении, необходимо плотно закрывать двери и окна.

Если непогода застала вас на улице, то лучше отойти подальше от лёгких построек, зданий, мостов, эстакад, деревьев, рек, озёр и промышленных объектов. Опасность могут представлять элементы кровли и стекол, сорванных ветром.

В свою очередь автовладельцам напоминают о необходимости соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких манёвров. Не стоит парковать машину возле деревьев, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.

О возникновении происшествий и необходимости оказания помощи стоит звонить по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России «101» или единому номеру вызова экстренных служб «112».