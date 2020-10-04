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Общество / Природа
4 октября 2020, 18:18

В Свердловской области похолодает до -6 и пойдёт мокрый снег

В ближайшие дни в регионе похолодает до -6 градусов и выпадет мокрый снег.

В ближайшие дни в регионе похолодает до -6 градусов и выпадет мокрый снег. Фото: Галина Соловьёва

Синоптики рассказали, какой погоды ждать свердловчанам в начале предстоящей недели. В ближайшие дни в регионе похолодает до -6 градусов и выпадет мокрый снег.

По данным Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в понедельник, 5 октября, на Среднем Урале ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром возможен туман. Температура воздуха ночью опустится до 0…-5 градусов, а днём потеплеет до +4…+9. Ветер северо-западный, западный 4-9, днём с порывами до 13 метров в секунду.

В ночь на вторник, 6 октября, синоптики обещают небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега при температуре +2…-3 градуса. Днём осадки сменятся на небольшой дождь, в столбики термометров поднимутся до отметок +5…+10.

В среду в Свердловской области продолжит идти дождь, ночью и утром он будет сопровождаться мокрым снегом. Ночью на севере похолодает до -6 градусов, а на остальной территории области температура составит -2…+3. Днём - +3…+8.

Что касается Екатеринбурга, то здесь погода будет примерно такой же, как и в целом по области. В понедельник переменная облачность, без осадков, ночью 0…-2, днём +6…+8. Ветер северо-западный, западный 4-9, днём с порывами до 13 м/с. Во вторник ожидается такая же температура, днём возможен небольшой дождь.

В ночь на среду в столице Урала температура воздуха составит 0…+2 и пойдёт небольшой дождь с мокрым снегом. Днём потеплеет до +5…+7.

Областная газета Свердловской области

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