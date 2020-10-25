Снег, сильный ветер и падение температуры до -13ºС на Среднем Урале: МЧС продлило предупреждение о непогоде

ГУ МЧС по Свердловской области просит жителей региона соблюдать бдительность при нахождении на улице, не оставлять детей без присмотра и не парковать транспортные средства возле деревьев и слабо закреплённых конструкций. Фото: Алексей Кунилов.

МЧС вновь продлило предупреждение о непогоде в Свердловской области. В ближайшие три дня ожидается мокрый снег, сильный ветер с порывами до 20 м/с и падение температуры в отдельных районах Среднего Урала до -13ºС.

Согласно данным Уральского гидрометцентра, 26, 27 и 28 октября в Свердловской области ожидается мокрый снег с дождём, местами сильные осадки. Также сообщается о вероятности налипания снега на провода, образования на гололёда и гололедицы на дорогах.

В понедельник ночью столбики термометров будут показывать -4...+1ºС, а при прояснении до -9ºС, днём - от -3 (-6ºС в горах) до +2ºС. В ночь на вторник и среду пройдёт небольшой снег, температура воздуха составит -13...-4ºС, а днём - от -6 до +3ºС.

Екатеринбуржцев также ждёт мокрый снег в понедельник и небольшой снегопад во вторник. В эти два дня столбики термометров будут показывать ночью -6...0ºС, а днём -3...+2ºС. В среду ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Ночью температура воздуха опустится до -7...-5ºС, а в дневное время суток воздух прогреется до +1...+3ºС.

В связи с такой погодой ГУ МЧС по Свердловской области просит жителей региона соблюдать бдительность при нахождении на улице, не оставлять детей без присмотра и не парковать транспортные средства возле деревьев и слабо закреплённых конструкций. Также рекомендуется вообще отказаться от использования личного транспорта, а также плотно закрывать окна и форточки в квартирах и на балконах.

Фото: Уральский гидрометцентр

Напоминаем, что о возникновении происшествий и необходимости оказания помощи свердловчане могут сообщить по телефонам 101 или 112.