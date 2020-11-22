В Екатеринбурге муж пациентки с коронавирусом напал на врачей скорой помощи

На медиков, приехавших к пациентке, заразившейся коронавирусом, напал её муж. Фото: Галина Соловьева

В Екатеринбурге проводится проверка по факту нападения на бригаду врачей скорой помощи. На медиков, приехавших к пациентке, заразившейся коронавирусом, напал её муж.

Как рассказали в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области, инцидент произошёл в ночь на 21 ноября в одной из квартир по ул. Сурикова.

По предварительным данным, на двух женщин-медиков, которые прибыли по вызову к пациентке, заразившейся коронавирусной инфекцией, напал её муж. Одна из пострадавших получила травмы.

По данному факту территориальным следственным отделом СКР организовано проведение доследственной проверки, по результатам которой будет принято соответствующее решение.

Следователи выясняют обстоятельства произошедшего. Степень тяжести вреда, причинённого пострадавшей сотруднице скорой, будет установлена в ходе экспертного исследования.