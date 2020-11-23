Слепая ворона и ёжик с дерматитом: кого спасают в Екатеринбургском центре реабилитации животных?

Всем зверям, попадающим в Екатеринбургский центр реабилитации животных, стараются найти хороших хозяев Фото: Екатеринбургский центр реабилитации животных

Мы привыкли считать, что в приютах для животных находятся только кошки и собаки. Но там можно найти и диких зверей, которые уже не выживут без человеческой заботы. Руководитель Екатеринбургского центра реабилитации животных Уральского государственного аграрного университета Елизавета СКОРЫНИНА в интервью «Облгазете» рассказала, какие животные к ним попадают, как им удалось спасти слепую ворону и чайку без крыла и как быстро находятся хозяева для покалеченных зверей.

— Каких животных вам приходилось спасать?

— За семь лет существования нашего центра к нам на реабилитацию попадали птицы, ежи, белки, черепахи, были даже лосёнок, игуана и страус. Мы занимаемся только больными и искалеченными бездомными животными. К нам попадают звери со всей Свердловской области. Многие дикие животные настолько травмированы, что в природе они просто не выживут. К примеру, к нам попал ёж, который не вставал на лапы — выяснилось, что у него дерматит. Вылечили животное, насколько это было возможно. В дикую природу такого ежа отправлять нельзя, он не смог бы защитится от других зверей. К счастью, его забрал к себе домой человек, который содержит ежей.

Ёж, вылеченный от дерматита, теперь обитает в Екатеринбургском центре реабилитации животных Фото: Екатеринбургский центр реабилитации животных

— Бывало ли такое, что животные попадали в ваш центр сами?

— Да. Например, к нам сама прилетела слепая ворона, ударившись об забор. У неё была черепно-мозговая травма, глаза полностью выгнили на фоне перенесённой инфекции. Находилась птица у нас полтора года, выпускать на волю её было нельзя. Ворона ориентировалась по звукам, всего боялась. Женщина, которая проходила практику в нашем центре, настолько привязалась к этой птице, что забрала её к себе домой. Теперь слепая ворона живёт в квартире.

За каждым животным в центре реабилитации ухаживают его сотрудники и волонтёры Фото: Екатеринбургский центр реабилитации животных

— Есть ли история животного, которая запомнилась вам больше всего?

— Интересная история у чайки Чаяны. Она до сих пор находится в нашем центре. Ранее Чаяна прожила два года в квартире у девушки Ольги, которая её нашла. Чайку она забрала с парковки уже травмированной. Реабилитация была тяжёлой и долгой, крыло птице пришлось ампутировать, ей понадобилось долгое восстановление. Жила чайка в небольшой клетке, получала должный уход. Ольга была нашим волонтёром и курировала собаку, привыкла к ней, но совместное жительство этих животных было невозможно. Так как собаке требуется больше человеческого внимания, чем птице, мы предложили свою помощь и забрали Чаяну. Птица так до сих пор и не привыкла к рукам. Надеемся, что найдётся человек, готовый её приютить.

— Быстро ли такие необычные животные находят хозяев?

— Нет, ведь им нужны специальные условия. Например, речная чайка — далеко не каждый готов её забрать, потому что ей необходимо купаться и из-за этого в квартире разводится грязь. Специально для птицы придётся выделять балкон или ванну. Речной чайке нужно обязательно купаться два раза в день, если она живёт на суше, иначе у неё сохнут лапы с перепонками.

Иногда к нам поступают очень красивые породистые животные, но их не забирают годами из-за заболеваний или возраста. Люди больше жалеют животных с увечьями, такие у нас надолго не остаются. Например, был выводок котят, которые переболели инфекционным заболеванием, давшим осложнение на глаза. Все котята частично или полностью потеряли зрение, но всех их удалось пристроить. Эти звери передвигаются исключительно по памяти, с каждым новым или передвинутым предметом животное нужно ознакомить. Но при этом они не чувствуют себя ущемлёнными, так же бегают и прыгают, как и здоровые животные.

— Видела в аккаунте вашего центра посты о том, что вы выгуливаете коз. Это может сделать любой желающий или к прогулкам допускаются только волонтёры?

— Козы живут у нас на постоянной основе, в том числе бывают отказные или подброшенные. Сейчас у нас проживают чёрный козёл Уголёк и белая козочка Маня. Если есть желающие, то, конечно, можно прийти погулять с ними, они приучены к поводку и ошейнику.

— Ваш центр реализует проект по социализации детей с ментальной инвалидностью. Чем полезны такие мероприятия?

— На протяжении последних пяти лет мы открыты для общения с детьми. У нас проводятся экскурсии и занятия «Уроки добра». Любая школа или садик могут позвонить и записаться на бесплатную экскурсию, во время которой дети могут покормить животных. Занятия тоже бесплатные: мы показываем фильм по соответствующей тематике, и каждому ребёнку на время даётся какое-то животное. Когда ребёнок общается с животными, он быстрее раскрывается психологически и легче идёт на контакт с людьми.