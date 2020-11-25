Жители Вторчермета не могут решить, стоит ли отлавливать стаю бездомных собак

Те, кто боятся за жизнь бездомных собак, могут не переживать: по действующему законодательству с животными не делают ничего плохого и не усыпляют их Фото: Алексей Кунилов

В редакцию «Облгазеты» обратилась пенсионерка из Екатеринбурга Галина Шевченко с жалобой о стае бездомных собак, которая, по её словам, мешает жителям Вторчермета безопасно ходить по улицам. Женщина обратилась в администрацию Екатеринбурга, но, как выяснилось, отлову бездомных животных мешают… сами жители Вторчермета.

По словам Галины Шевченко, бездомные собаки в их районе обитают во дворах рядом с парком имени Чкалова, где обычно ходят школьники и родители с детьми. Теперь местному населению приходится делать крюк, чтобы обойти опасный участок.

– По этим улицам в школу ходит моя внучка, и собаки там бывают практически каждый день, – утверждает Галина Шевченко. – Недавно она мне позвонила и сказала, что в стае стало уже не восемь, а двенадцать собак. На животных нет ошейников, и они весьма агрессивны. Если так будет продолжаться, то однажды собаки на кого-то нападут.

Пенсионерка неоднократно звонила в администрацию Екатеринбурга по этому вопросу, и в середине ноября ей пришёл ответ из комитета по экологии и природопользованию администрации Екатеринбурга. Галине Шевченко сообщили, что сотрудники «Спецавтобазы», которые занимаются отловом бездомных животных в уральской столице по муниципальному контракту, оперативно откликнулись на просьбу женщины и неоднократно пытались поймать собак. В одни дни специалисты не нашли собак по указанному адресу и на прилегающей территории, а когда увидели, то поймать животных не удалось, поскольку они якобы забежали на территорию близлежащей стройки. В другой же день поймать собак помешали… сами местные жители.

– Находившиеся на улице в тот момент люди воспротивились отлову собак. В таких случаях мы просим подписать отказ от отлова, но жильцы отказались сделать это, в связи с чем данный адрес остаётся на нашем контроле, – рассказали журналисту «Облгазеты» в пресс-службе «Спецавтобазы». – Выезд бригады на отлов животных будет продолжен. Если же кто-то из местных жителей напишет письменный отказ на отлов собак, то мы будем вынуждены оставить всё как есть. Однако если после этого к нам поступят повторные жалобы по этому адресу, то наши специалисты снова поедут туда на отлов собак.

Выходит, загвоздка даже не в том, чтобы застать бездомных собак на месте, а в том, что сами местные жители не могут договориться между собой по этому вопросу. В «Спецавтобазе» уверяют, что у них бывают такие конфликтные ситуации. И проблема, вероятно, в том, что не все знают, что по действующим федеральным правилам собак уже давно никто не усыпляет. Всех отловленных животных отправляют в приют, где их кормят, лечат, стерилизуют и могут передать любому желающему. Тех питомцев, которым не нашли хозяев и которые, по заключению зоопсихолога, не представляют угрозы обществу, выпускают обратно на волю. Их можно отличить по жёлтым биркам в ушах. А вот агрессивные бездомные собаки, которые не проходили никакого лечения и стерилизации, действительно опасны для окружающих.