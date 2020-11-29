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29 ноября 2020, 17:48

В начале недели на Среднем Урале будет холодно и без осадков

С понедельника по среду на Среднем Урале будет морозно, но без осадков.

С понедельника по среду на Среднем Урале будет морозно, но без осадков. Фото: Павел Ворожцов

Синоптики рассказали, какой погоды ждать свердловчанам в начале предстоящей недели. С понедельника по среду на Среднем Урале будет морозно, но без осадков.

По данным Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в понедельник, 30 ноября, в регионе ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. В некоторых районах области возможна изморозь, а на дорогах гололедица. Температура воздуха ночью составит -15…-20 (в горах и низинах до -25), днём немного теплее --10…-15 градусов. Ветер неустойчивый и слабый.

В первый день декабря синоптики также обещают переменную облачность без осадков. Ночью -13…-18 (в горах и низинах до -23), а днём потеплеет до -8…-13.

К середине недели существенных изменений с погодой не произойдёт: всё также облачно и преимущественно без осадков. Ночью -13…-18 (в горах и низинах до -23), днём -8…-13.

Что касается столицы Урала, то в Екатеринбурге погода будет примерно такой же, как и в целом по области. Первые три дня новой недели ожидается переменная облачность, без осадков и неустойчивый слабый ветер. Температура воздуха будет держаться в районе -16…-19 ночью и -10…-12 в дневные часы.

Областная газета Свердловской области

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