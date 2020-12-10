Черноисточинское водохранилище готовят к очистке

Расчистка проводится в рамках нацпроекта «Экология», заказчиком работ является областное правительство. Фото: Алексей Кунилов

Предприятие «Тагилдорстрой» приступило к работам по расчистке ложа Черноисточинского водохранилища от донных отложений. Как сообщили в мэрии Нижнего Тагила, на площадке находятся 10 единиц спецтехники (самосвалы, грейдеры, погрузчики). Расчистка проводится в рамках нацпроекта «Экология», заказчиком работ является областное правительство.

Избавить водохранилище от наносов власти рассчитывают к 2023 году. Общая стоимость работ – 441 млн рублей. Площадь очистки составит 84,6 гектара, объём вынимаемых донных отложений – 500 тысяч кубометров. Главная задача проекта – сохранить уникальный водный объект и улучшить качество природной воды в нём. Стоит отметить, что данный проект – пилотный в Свердловской области и является частью комплексного плана по экологической реабилитации Черноисточинского и Верхне-Выйского водохранилищ. Он находится на особом контроле у губернатора региона Евгения Куйвашева.

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