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13 декабря 2020, 18:05

Синоптики пообещали свердловчанам небольшой снег в начале недели

В понедельник осадков не планируется, а начиная со вторника пойдёт небольшой снег.

В понедельник осадков не планируется, а начиная со вторника пойдёт небольшой снег. Фото: Алексей Кунилов

Уральские синоптики рассказали, какой погоды ждать свердловчанам в начале предстоящей недели. В понедельник осадков не планируется, а начиная со вторника пойдёт небольшой снег.

 По данным уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в понедельник, 14 декабря, по Свердловской области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. В отдельных районах возможны гололёдно-изморозевые явления. Температура воздуха ночью составит -8…-13 градусов (при прояснении -15…-20), а днём -4…-9 (при облачности до -14). Ветер западный  4-9, с порывами до 14 метров в секунду.

Во вторник, 15 декабря, будет всё также облачно с прояснениями, местами небольшой снег. Ночью -11…-16 (при прояснении до -21), а днём -7…-12. Ветер западный 5-10 м/с.

К середине недели в регионе сохранится облачность с прояснениями и небольшой снег. Ночью синоптики обещают -11…-16, днём -6…-11. Ветер юго-западный 3-8 метров  в секунду.

Что касается уральской столицы, то в Екатеринбурге первые три дня новой недели осадков не предвидится. В понедельник на дорогах образуется гололедица.

Температура воздуха до среды будет держаться в диапазоне -11…-14 ночью и -6…-9 в дневные часы.

Напомним, в Свердловской области продолжает действовать предупреждение о смоге.

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Областная газета Свердловской области

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