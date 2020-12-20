К середине недели в Свердловску область придёт небольшое потепление

К середине недели морозы отступят и придёт потепление. Фото: Галина Соловьёва

В начале предстоящей недели на Среднем Урале ожидаются морозные ночи и небольшие осадки в виде снега. При прояснениях температура воздуха может опуститься до -24 градусов, но к середине недели морозы отступят и придёт потепление.

По данным уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в понедельник, 21 декабря, в Свердловской области ожидается облачно с прояснениями, местами небольшой снег. Температура воздуха ночью составит -14…-19 (при прояснении до -24), днём потеплеет до -9…-14. Ветер западный 4-9, с порывами до 15-18 метров в секунду.

Во вторник, 22 декабря, синоптики обещают также облачно с прояснениями и небольшой снег. Ночью -12…-17 (при прояснении до -22). А днём столбики термометров поднимутся уже до -2…-7. Ветер западный 4-9, с порывами до 14 м/с.

К середине недели на Средний Урал придёт небольшое потепление. В среду, 23 декабря ожидается переменная облачность, местами небольшой снег. Ночью -4…-9 (при прояснении до -14), а днём -1…-6 (на севере до -10). Ветер западной четверти 4-9, с порывами до 14 м/с.

В Екатеринбурге с понедельника по среду будет также держаться облачная погода с прояснениями. Днём в понедельник и ночью во вторник возможен небольшой снег, в остальное время – преимущественно без осадков.

Что касается температуры воздуха, то в столице Урала также будет постепенно теплеть: если в понедельник синоптики обещают -14…-16 ночью и -10…-12 днём¸ то к среде потеплеет до -7…-9 и -4….-6 градусов соответственно.

Ветер преимущественно западный 4-9, с порывами до 12 метров в секунду.