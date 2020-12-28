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28 декабря 2020, 19:43

Похолодает до -38 градусов: МЧС обратилось к свердловчанам из-за грядущих морозов

мороз

МЧС обратилось к свердловчанам из-за грядущих морозов. Фото: Галина Соловьёва.

В Свердловской области резко похолодает. Сотрудники МЧС напоминают о рисках, связанных с низкими температурами.

Уже в ближайшую ночь в северных районах региона столбик термометра опустится до -38 градусов. Температура днём может опуститься до -30 градусов. По предварительному прогнозу морозы продержатся до 31 декабря. Подробно о погоде на ближайшие дни сообщала "Облгазета".

Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, для того чтобы сберечь себя и своё здоровье в морозные дни, необходимо соблюдать следующие правила:

  • чтобы избежать переохлаждения, важно подбирать одежду по погоде. Обувь должна быть свободной. Выходя на мороз, необходимо быть сытым. Также рекомендуется отказаться от походов и работ на открытом воздухе;
  • детям, пожилым людям и гражданам, страдающим хроническими заболеваниями, не рекомендуется гулять при температуре ниже 20 градусов;
  • во время морозов автолюбителям стоит отказаться от дальних поездок. Если вы всё же отправились в дорогу, то должны иметь при себе термос с горячим чаем, небольшой запас продуктов питания, средство связи – телефон или радиостанцию, лопату, спички.

Кроме того, свердловчанам необходимо позаботиться о пожарной безопасности своего жилья. Все виды отопления (печное, газовое, электрическое) должны находиться под пристальным вниманием взрослых. Использование электроприборов должно соответствовать инструкции.

В случае происшествий необходимо звонить по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России «101» или на единый номер вызова экстренных служб – «112».

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Областная газета Свердловской области

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