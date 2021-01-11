На расчистку свердловских трасс вышли 338 дорожных машин. Фото: Алексей Кунилов.

В Свердловской области последствия снегопада ликвидируют 338 единиц снегоуборочной техники. Для борьбы с гололёдом и снежным накатом использовано 4,3 тысячи кубометров противогололедных материалов.

Снегопад начался на западе Среднего Урала около 20:00 9 января. 10 января снежный фронт накрыл и центральную часть области. Высота снежного покрова составила от 10 до 16 сантиметров, сообщили в департаменте информполитики региона со ссылкой на управление автомобильных дорог Свердловской области.

Водителям напоминают о необходимости соблюдать правила дорожного движения и скоростной режим, а также выбирать стиль вождения, который позволит сохранить постоянный контроль за движением автомобиля.

Сообщить о нерасчищенных участках автомобилисты могут по телефону круглосуточной дорожной диспетчерской службы: 8 (343) 261-79-83. Также пожаловаться на неубранные дороги можно по телефону горячей линии управления автомобильных дорог Свердловской области: 8 (343) 262-50-65.

По данным пресс-службы мэрии Екатеринбурга, сегодня, 11 января, в уборке снега задействованы 286 дорожных рабочих и 189 единиц спецтехники.