То +2, то -42: какие погодные аномалии были на Урале несколько веков назад?

Резкая оттепепь в начале этого февраля и сильные морозы на следующий день точно запомнятся уральцам Фото: Галина Соловьёва

В последние годы причуды погоды нас просто ошарашивают: в минувшую субботу за окном было плюс один – плюс три градуса, а в воскресенье уже минус 17. Но, оказывается, подобные погодные аномалии на Среднем Урале происходили и три-четыре века назад.

В глубь веков

– Климат Земли в силу естественных причин менялся неоднократно, – говорит главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко. – Наиболее ценную информацию о том, каким он был, дают ледники. По их химическому составу и площади покрытия территорий учёные судят о природных условия в ту или иную эпоху. По этой причине периоды холодных эпох называют ледниковыми, а сравнительно тёплые столетия – межледниковыми периодами или климатическим оптимумом. Вероятно, в одну из тёплых эпох на территориях севера Уральского федерального округа и жили мамонты. Иначе откуда было бы взяться мамонтёнку, вытолкнутому вечной мерзлотой на поверхность земли на Ямале несколько лет тому назад? Учёные установили, что детеныш пролежал в мерзлоте три-четыре тысячи лет. К слову, в 2019 году его привозили в Екатеринбург и показывали в нашем краеведческом музее.

В предыдущем тысячелетии, по словам Галины Шепоренко, выделяют тёплый период VIII–XIII веков, сменившийся периодом похолодания, которое продолжалось до середины XIX века. Наблюдения за природными явлениями дошли до нас из глубины веков в виде разрозненных свидетельств очевидцев, и касаются они главным образом европейской части России. Но в монографии «Тысячелетняя летопись необычайных явлений природы» известного климатолога Евгения Борисенкова, написанной на основе Полного собрания русских летописей X-XVIII веков, встречаются выдержки из Соликамской летописи – там речь идёт уже об Урале. Вот несколько примеров.

1704 год: «5 июля случилось такое явление, как в 1698 году, но мрак был менее и не столь продолжителен. На другой день поутру восстала жестокая буря, сорвавшая кровли с церквей и домов. Через несколько дней пришли крестьяне с Обвы и Иновы, рассказывавшие, что видимая огненная дуга пожгла не только домы их и леса, но даже травы, скот и зверей, в лесу находившихся».

1740 год: «С 7 числа Генваря начались жестокие морозы (лютее бывших в 1733 году) и стояли постоянно: от оных мёрзло много людей и скота. В сей год пуд муки продавался по 7 копеек».

1762 год: «Туча с великою бурею и с нетерпимым громом и с беспрестанною молниею, от которыя бысть всем улицам потоп, несло всякий лес, избы потопило и много скота потонуло».

1770 год: «На рождественской неделе была такая оттепель, что сошёл весь снег и погода походила на летнюю».

Нынешняя зима выдалась снежной и морозной Фото: Галина Соловьёва

«Землю трясло»

В последние годы участились сообщения о природных катаклизмах, которые преподносятся как нечто небывалое для Урала. Но, по словам Галины Шепоренко, это далеко не так.

– В различных источниках упоминается землетрясение в районе Нижнего Тагила в 1788 году, а также землетрясение 12 мая 1798 года в Перми, Екатеринбурге, Кунгуре, Верхотурье, когда «в домах колебались стены, трещали окна», – говорит Галина Шепоренко. – В 1796 году случились «несвоевременные холода» (возврат холодов). Засуха от Риги до Перми.

В архивах Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сохранилось описание сильной грозы, случившейся 26 июля 1881 года недалеко от Екатеринбурга, сделанное неким Александром Кожевниковым. Он чудом избежал серьёзной травмы от необычайно крупного града, его экипаж был пробит во многих местах, пострадала лошадь. «Я набрал этого града и по приходу домой взвесил, – записал Александр, – некоторые градины оказались весом до двух фунтов» (примерно 900 граммов. – Прим. ред.).

Получается, что град, который несколько раз выпадал в Свердловской области прошлым летом, как и случающиеся изредка слабые землетрясения, вовсе не являются чем-то необычным.

– На основе хранящихся в нашем фонде данных в конце 70-х и начале 80-х годов прошлого века под руководством начальника Свердловского бюро погоды Зиновия Халевицкого был подготовлен «Каталог опасных и необычных явлений погоды и атмосферы на Среднем и южном Урале», – рассказывает Галина Шепоренко. – В нём собраны сведения о грозах, ливнях, шаровых молниях, сильном ветре, шквалах, смерчах, зимних грозах и многих других явлениях. Например, 18 июня 1875 года в Невьянске во время грозы возникла шаровая молния. Громом «двух женщин оглушило, а молнией мальчика ослепило. В одном доме все стёкла и печи уничтожило». А 28 ноября 1962 года в Свердловске при прохождении холодного атмосферного фронта возникла гроза, которая сопровождалась шквалистым ветром и выпадением снега ливневого характера.

Кстати В малый ледниковый период пик похолодания в Европе и России пришёлся на 1645–1715 годы. Замерзали Темза и Дунай, Босфор, каналы Венеции, Москва-река полгода находилась подо льдом. Кстати, в Венеции каналы замерзали и в 2012 году.

Снег на Среднем Урале выпал ещё в ноябре, но потом растаял. Фото: Галина Соловьёва

Многие знания…

Инструментальные метеорологические наблюдения на Урале впервые проводились во время Великой Северной экспедиции в 1734–1746 годах. Измерялись атмосферное давление, направление и скорость ветра, температура воздуха, фиксировалось общее состояние неба и погоды. На регулярной же основе наблюдения за погодой на Урале стали вести в 1836 году, когда начала работать Екатеринбургская магнитная и метеорологическая обсерватория, расположенная на Плешивой горке в Екатеринбурге, которую сегодня именуют Метеогоркой.

К составлению официальных прогнозов погоды на Урале приступили ещё позже – в 1925 году, когда было создано Свердловское бюро погоды. Сегодня за природными явлениями наблюдают наземные радиостанции, аэрологические радиозонды, метеоспутники, а собранные данные обрабатывают мощные компьютеры. Прогнозы погоды становятся точнее, но природа всё равно ухитряется нас удивлять.

– Погода непосредственно связана с особенностями циркуляции атмосферы, а поведение последней зависит от многих факторов, – объясняет Галина Шепоренко. – Чувствительность воздушной оболочки Земли к разным внешним и внутренним воздействиям велика, можно даже сказать, что в этом есть элемент некоторого хаоса.

Слова главного синоптика Уралгидромета наглядно проиллюстрировали прошлогодняя и нынешняя зимы. Первая была признана самой тёплой в истории метеорологических наблюдений. Зима же 2021 года имеет все шансы стать одной из самых суровых. Температурные качели подарил уральцам и текущий месяц. 6 февраля температурный максимум составил +1,3 градуса. На следующий день градусник показывал -17, и температура продолжала снижаться. МЧС рассылало одно штормовое предупреждение за другим. С 8 по 11 февраля местами в регионе морозы достигали -42… -46 °С.

Утки плавают на льдинах в ожидании, когда их покормят Фото: Галина Соловьёва

Тем не менее Галина Шепоренко считает, что климат продолжает меняться в сторону потепления.

– В последнее десятилетие проблема антропогенного влияния на климат планеты не сходит с повестки дня не только научного сообщества, но и правительств всех стран, – подчёркивает главный синоптик Уральского гидрометцентра. – Слишком заметным становится разогрев воздушной оболочки Земли, слишком много накопилось нерешённых экологических вопросов. А формула такая: чем выше температура атмосферы, тем она «опаснее» с точки зрения потенциальных возможностей возникновения экстремальных погодных явлений. На Урале наблюдательные организации Гидрометслужбы ежегодно регистрируют 40–70 опасных гидрометеорологических явлений.

Медицинские маски спасают не только от вирусов, но и от мороза. Фото: Галина Соловьева