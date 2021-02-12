Влюблённые пары смогут посетить Екатеринбургский зоопарк по одному билету

Вход в зоопарк 14 февраля – для двоих – по одному взрослому билету! Фото: Павел Ворожцов.

Жителям Екатеринбурга предложили отметить 14 февраля в зоопарке. В День всех влюблённых пары смогут пройти по одному билету.

"Вход в зоопарк 14 февраля – для двоих – по одному взрослому билету!", – говорится в сообщении зверинца.

В этот же день посетители смогут узнать о взаимоотношениях в мире животных и о том, как формируются пары у краснокнижных видов. У горожан, которые не смогут посетить зоопарк, есть возможность послушать прямой эфир в Instagram.

Добавим, в воскресенье влюблённых также ждут в ЦПКиО Екатеринбурга. На катке "Северное сияние" вечером 14 февраля устроят лазерное шоу. А в медиарубке будет звучать живая музыка – группа "Прямо в губы".