Оттепели на Среднем Урале временно прекратятся

В праздник 8 Марта в Свердловской области столбики термометров поднимутся до -4...-9°С, в горах и низинах - до -13°С. Фото: Галина Соловьёва

В Свердловскую область придут мартовские морозы. На севере региона температура воздуха может опуститься опустится до -30°С.

"Март неверен: то плачет, то смеётся, то на нос садится", - вспомнила народные наблюдения главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко, характеризуя март.

Она сообщила, что оттепели на Среднем Урале задержались ненадолго. Обширный циклон, занимающий арктическое побережье и управляющий погодой на европейской территории России, Урале и Западной Сибири, повернулся к Уралу своей холодной стороной.

"Северо-западный ветер натянет морозца, температура воздуха опустится на 5-8°. В период 6-11 марта ночью ожидается -15....-20°С, на севере Свердловской области - до -26°С, днём -5...-10°С, в северных районах - до -14°С. Периодически будет подсыпать снег", - рассказала Галина Шепоренко.

Добавим, что ближайшие ночи будут морозными в регионе - до -18...-23°С, при прояснении - до -25...-30°С, на крайнем севере до -33°С. В ночь на 9 марта будет немного теплее - до -9...-14°С, при прояснении -до -16...-21°С, на крайнем севере - до -26°С.

Днём будет теплеть, однако плюсовых температур не ожидается. Например, в праздник 8 Марта в Свердловской области столбики термометров поднимутся до -4...-9°С, в горах и низинах - до -13°С.