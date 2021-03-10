В Екатеринбурге выбирают «Зоо-мисс-2021»

Победительницу объявят уже завтра. Фото: Екатеринбургский зоопарк.

В Екатеринбургском зоопарке традиционно выбирают «Зоо-мисс». В этом году за титул борются барсук и три обезьяны.

Как рассказали "Областной газете" в пресс-службе зверинца, проголосовать за понравившуюся участницу можно в Instagram. Победительницу объявят уже завтра.

Основная цель конкурса – привлечение внимания к редким и малоизвестным видам коллекции Екатеринбургского зоопарка.

Представляем кандидаток на звание «Зоо-мисс-2021»:

Самая молодая участница конкурса красоты – Азиатский барсук Мэри.

Мэри родилась в апреле 2020 года в Большереченском зоопарке, откуда приехала в Екатеринбург свататься к четырёхлетнему самцу Фродо. Фото: пресс-служба зоопарка.

Самая пожилая участница конкурса – Мартышка Бразза Дуся.

Дуся родилась в Екатеринбургском зоопарке 28 июля 2002 года. Спорту и физическим упражнениям предпочитает сытный ужин. Любит лакомиться киви и гранатом, обожает варёную курицу. Фото: пресс-служба зоопарка.

Мандрил Кумани родом из Европы.

Родилась в Дрездене в 2005 году. В Екатеринбург приехала осенью 2009 года вместе со своим супругом. Мать четверых детёнышей. Фото: пресс-служба зоопарка.

Саймири Жанна – столичная красавица.

Приехала из Москвы в декабре 2004 года. Живёт в большой семье. Фото: пресс-служба зоопарка.

Ранее в зоопарке выбрали "Зоо-мистера-2021". Им стал сенегальский галаго Бон. Борьба была непростой, в лидеры выбивался то палочник Олег, то бородач Хызя.

Напомним, в прошлом году за титул "Зоо-мисс" боролись сенегальский галаго Жоли, африканский марабу Мара, геккон токи и краснопятнистая квакша. Победительницей стала Жоли.