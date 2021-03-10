В Екатеринбурге выбирают «Зоо-мисс-2021»

В Екатеринбургском зоопарке традиционно выбирают «Зоо-мисс». В этом году за титул борются барсук и три обезьяны.
Как рассказали "Областной газете" в пресс-службе зверинца, проголосовать за понравившуюся участницу можно в Instagram. Победительницу объявят уже завтра.
Основная цель конкурса – привлечение внимания к редким и малоизвестным видам коллекции Екатеринбургского зоопарка.
Представляем кандидаток на звание «Зоо-мисс-2021»:
Самая молодая участница конкурса красоты – Азиатский барсук Мэри.
Самая пожилая участница конкурса – Мартышка Бразза Дуся.
Мандрил Кумани родом из Европы.
Саймири Жанна – столичная красавица.
Ранее в зоопарке выбрали "Зоо-мистера-2021". Им стал сенегальский галаго Бон. Борьба была непростой, в лидеры выбивался то палочник Олег, то бородач Хызя.
Напомним, в прошлом году за титул "Зоо-мисс" боролись сенегальский галаго Жоли, африканский марабу Мара, геккон токи и краснопятнистая квакша. Победительницей стала Жоли.