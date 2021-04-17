Свердловчан предупредили о сильном ветре в воскресенье

Ветер ожидается северный, северо-западный с порывами до 20 м/с. Фото: Алексей Кунилов

Уральские синоптики прогнозируют сильный ветер в Свердловской области 18 апреля. Возможны порывы до 20 м/с.

В связи с этим в МЧС рекомендуют соблюдать меры безопасности и предупреждают о возможных обрывах проводов электропередач, повреждениях кровли, осложнении пожарной обстановки.

"Без особой необходимости лучше не выходить на улицу, не проводить работы на открытом воздухе и на высоте. Рекомендуется избегать нахождения около стен домов, так как с крыш и балконов возможно падение шифера и других предметов. Автовладельцам не стоит парковать автомобили вблизи деревьев и рекламных конструкций", - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

В случае возникновения происшествий необходимо звонить по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России "101" или единому номеру вызова экстренных служб "112".

По данным синоптиков Уральского гидрометцентра, ветер ожидается северный, северо-западный. В ночь на воскресенье местами возможны заморозки до -8. Днём на севере Свердловской области лишь до 0...+5, на юге +3...+8.