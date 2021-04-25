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25 апреля 2021, 17:48

В Свердловскую область вновь придут минусовые температуры

Холодная весна

В некоторых районах области ожидается похолодание до -3°С и дожди. Фото: Галина Соловьёва.

В начале следующей недели на Средний Урал придут минусовые температуры. В некоторых районах области ожидается похолодание до -3°С и дожди.

По данным Уральского гидрометцентра, 26 и 27 апреля в Свердловской области столбики термометров ночью будут показывать от -1 до +4°С, а днём — от +10 до +15°С. В ночь на среду, 28 апреля, ожидается 0...+5°С, на крайнем севере до -3°С. Днём температура воздуха останется прежней — +10...+15°С. Также ожидаются кратковременные дожди.

В Екатеринбурге в ночь на понедельник и вторник будет +2...+4°С, а в ночь на среду — +3...+5°С. Днём в понедельник жителей уральской столицы ждёт температура +12...+14°С, во вторник и среду — +13...+15°С. 26 и 28 апреля в Екатеринбурге также ожидается небольшой дождь.

Фото: сайт Уралгидромета

Областная газета Свердловской области

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