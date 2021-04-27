С начала года на Среднем Урале отловили 720 бродячих животных

Численность бродячих стай увеличиваются за счёт животных, от которых избавились люди. Фото: Александр Исаков.

За прошлый год в Свердловской области отловили 8 тысяч бродячих кошек и собак. За первые три месяца 2021 года поймано уже 720 бездомных животных.

Об этом на сегодняшней пресс-конференции заявил замдиректора Департамента ветеринарии Свердловской области Игорь Стрельцов. По его словам, в настоящее время на территории региона ориентировочно обитает около 9-10 тысяч безнадзорных животных. Точное количество подсчитать сложно. Численность бродячих стай увеличиваются за счёт животных, от которых избавились люди.

Ещё один участник конференции – председатель комитета по региональной политике и развитию местного самоуправления Заксобрания Свердловской области Михаил Ершов – отметил, что свердловские власти ежегодно направляют порядка 105 млн рублей на отлов бездомных животных.

"Необходимо создание шести межмуниципальных пунктов передержки и приютов", – подчеркнул он. Один из приютов, по его мнению, стоит разместить в Екатеринбурге или в городах спутниках, ещё пять в управленческих округах. Он добавил, что без поддержи областного бюджета, муниципалитет этот вопрос не решат.

Спикеры напомнили, что бездомные животные могут представлять опасность для людей. Поэтому их необходимо чипировать и вакцинировать.