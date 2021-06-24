Уральские синоптики прогнозируют грозы, дожди и жару в конце недели

В Екатеринбурге ожидаются кратковременные дожди без грозы. Фото: Галина Соловьёва

В конце недели в Свердловскую область придут грозы и дожди. При этом жаркая погода - до +29°С сохранится.

В Екатеринбурге ожидаются кратковременные дожди без грозы. Температура воздуха не поднимется выше +28°С.

Сегодня, 24 июня, воздух на Среднем Урале прогреется до +23...+28°С. Будет облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер северо-западный 1-6 м/с.

В ночь на пятницу ожидается до +13...+18°С, на крайнем севере до +8°С. Днём - до +24...+29°С. Ветер сменится на неустойчмвый слабый. Уральские синоптики 25 июня прогнозируют облачность, дожди, местами сильные и грозу.

В ночь на 26 июня в Свердловской области будет до +13...+18°С. Днём в субботу на севере столбики термометров поднимутся до +16...+21°С, на юге - до +24...+29°С. Ветер сменится на западный, северо-западный 4-9 м/с, при грозах возможны порывы до 18 м/с.

"На текущей неделе преобладающими будут северо-западные ветры. Атмосферные фронты ещё не раз посетят Урал: ожидается два, кое-где три дня с кратковременным дождем. Будет умеренно тепло, во второй половине недели температура воздуха превысит на 2-3° средние многолетние значения: 25-28 июня ожидается ночью 11-16°, днем 23-28°", - рассказала ранее главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко.