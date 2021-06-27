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27 июня 2021, 17:45

В Свердловской области начало недели будет жарким и без осадков

жара

В начале июля на Урале температура воздуха будет выше климатической нормы на 7-8°C. Фото: Галина Соловьёва

Начало новой недели в Свердловской области и Екатеринбурге выдастся жарким. Ветер ожидается неустойчивый, слабый, а дожди будут маловероятны.

Днём в понедельник, 28 июня, воздух на территории Среднего Урала прогреется до +27... +32°C (на крайнем севере до +22°C). В ночь на вторник жара спадёт до +14...+19°C, а днём столбики термометров покажут +28... +33°C (на крайнем севере до +23°C). В ночь на 30 июня воздух охладится до +16... +21°C, а днём прогреется уже до +30... +35°C. Как сообщили в Уральском Гидрометцентре, в среду возможно усиление ветра западного и юго-западного направлений до 3-8 метров в секунду.

Все эти дни на территории Свердловской области установится переменная облачность. Местами могут пройти кратковременные дожди и грозы.

В Екатеринбурге ночами будет около +20°C, днём воздух, несмотря на переменную облачность, будет прогреваться до +29... +35°C. Существенных осадков в столице Урала синоптики в ближайшие дни не прогнозируют. Установится почти безветренная погода, только в среду, 30 июня, возможно усиление западного или юго-западного ветра до 3-8 метров в секунду.

Стоит помнить, что в Свердловской области в ближайшие дни сохранится высокая и чрезвычайная пожарная опасность (4 и 5 класс горимости леса по региональной шкале).

По данным Гидрометцентра России, на Урале и в Поволожье начало июля выдастся особенно жарким - климатическая норма будет превышена на 7-8°C. Аномальные температуры также установятся почти на всей территории страны. Исключением станет запад Красноярского края. Там - чуть прохладнее средних многолетних значений, но только лишь на 1-2 градуса.

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Областная газета Свердловской области

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