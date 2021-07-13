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13 июля 2021, 14:28

В середине лета в Свердловскую область пришли холодные ночи

Ромашки в саду

Даже при ясной погоде температура воздуха в ближайшие дни выше +27 градусов не повысится. Фото: Алексей Кунилов

Ближайшие три ночи будут прохладными в Свердовской области. В ночь на 14 июля местами походает до 0 градусов.

Уральские синоптики сообщают, что речь идёт о северных территориях региона, а также горах и низинах. В целом по области столбики термометров этой и следующей ночью опустятся до +5...+10 градусов, в Екатеринбурге - до +7...+10. Ночь с четверга на пятницу будет теплее - до +9...+14 градусов, - однако на крайнем севере Свердловской области в ночь на 16 июля будет лишь +4.

"Преобладающие северо-западные воздушные потоки продолжают поддерживать умеренный температурный режим на Урале, не позволяя жаркому воздуху с Европейской территории России пробиться в наш регион. Характер погоды мало изменится в ближайший период. В последние дни текущей недели пройдут кратковременные дожди, кое-где грозы", - рассказала главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко.

Добавим, что к концу недели на Среднем Урале может потеплеть до +27 градусов, согласно предвариительному прогнозу синоптиков. Новых периодов 30-градусной жары не предвидится.

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