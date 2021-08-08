В Свердловской области в начале недели ожидаются прохладные ночи и тёплые дни

В области ожидаются небольшие осадки. Фото: Галина Соловьёва

Рабочая неделя в Свердловской области начнётся с умеренного тепла. Местами пройдут кратковременные дожди. Ночью температура будет опускаться до +8 °C.

В понедельник, 9 августа, в области ожидается переменная облачность, местами возможны небольшие дожди. Воздух прогреется до +19...24 °C. Ночью температура опуститься до +10...15 °C.

В Екатеринбурге первый день рабочей недели пройдёт без существенных осадков. Днём воздух прогреется до +22...24°C, ночью до +13...15°C

Во вторник, 10 августа, согласно прогнозам Уральского гидрометцентра, на территории региона будет переменная облачность. Местами пройдут кратковременные дожди. Днём температура будет на уровне +17...22°C, ночью на отметке +8...13°C.

В столице Урала в этот день будет переменная облачность, без существенных осадков. Столбик термометра поднимется до +19...21°C, ночью до +11...13°C

В среду, 11 августа, в Свердловской области сохранится переменная облачность, местами пройдут небольшие дожди. Днём воздух прогреется до +19...24°C, ночью до +8...13°C

В этот день Екатеринбург ожидает переменная облачность без существенных осадков. Днём температура воздуха составит +21...23°C, ночью +11...13°C.