В Свердловскую область снова придёт жара до +31°C

Несмотря на жаркую погоду, Роспотребнадзор не рекомендует купаться в водоёмах Свердловской области. Фото: Галина Соловьёва

Рабочая неделя в Свердловской области начнётся с тепла. Местами могут быть кратковременные дожди и грозы. Во вторник, 17 августа, температура воздуха поднимется до +31°C.

В понедельник, 16 августа, в области ожидается переменная облачность. Днём температура воздуха составит +24...+29°C.

В Екатеринбурге первый день рабочей недели пройдёт без осадков. Днём воздух прогреется до +26...+28°C.

Во вторник, 17 августа, согласно прогнозам Уральского гидрометцентра, на территории региона будет облачно с прояснениями. Местами пройдут небольшие дожди и грозы. Днём температура будет на уровне +26...+31°C, на севере области до +22 °C.

В столице Урала в этот день будет переменная облачность с прояснениями, без существенных осадков. Столбик термометра поднимется до +29...+31°C.

В среду, 18 августа, в Свердловской области сохранится облачность с прояснениями, а также небольшие дожди с грозами. Днём воздух прогреется до +22...+27°C.

В этот день Екатеринбург ожидает переменная облачность без существенных осадков. Днём температура воздуха составит +24...+26°C.