Неблагоприятный август: на Среднем Урале в третий раз за месяц объявляют предупреждение о смоге

Смог, по прогнозам метеорологов, продержится на Среднем Урале до конца недели Фото: Павел Ворожцов

В Свердловскую область снова вернулся смог. Дымы природных пожаров Якутии, благодаря северным ветрам, достигли нашего региона 7 августа (см. «ОГ»№144 от 10.08.2021). Поначалу метеорологи прогнозировали, что задымлённость будет недолгой, но 11 августа на Среднем Урале вновь ввели предупреждение о смоге. Через несколько светлых дней после этого запах гари вернулся – на этот раз, по прогнозам синоптиков, до 20:00 22 августа.

На сайте Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в разделе «Предупреждения» напротив строчек «метеорологические и атмосферные загрязнения» опять появились тревожные красные кружочки. С 20 часов 16 августа на территории Свердловской области вновь объявлены неблагоприятные метеорологические условия, к счастью, самой низкой – первой степени опасности.

– Всему виной антициклон, который препятствует движению масс воздуха, – объясняет «ОГ» главный синоптик Уралгидрометцентра Галина Шепоренко. – Ветра практически нет, его скорость едва достигает одного метра в секунду. Всё это мешает рассеиванию вредных примесей, способствует их концентрации в воздухе.

Крупных лесных пожаров в Свердловской области сейчас нет, так что гарь к нам в основном по-прежнему несётся воздушными потоками из Якутии. Тем не менее, согласно данным министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области, в районе расположения автоматических станций контроля за загрязнением атмосферного воздуха в Екатеринбурге (ул. Коммунистическая и ул. Татищева), Нижнем Тагиле (ул. Пархоменко, Уральский проспект и ул. Бирюзовая), в Полевском, Краснотурьинске, Каменске-Уральском, Реже, Асбесте, Серове и в Ревде превышений максимальных разовых предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ не отмечено. Лишь станция на ул. Коммунистической в Екатеринбурге зафиксировала незначительное превышение ПДК химических веществ.

В Екатеринбурге ситуацию усугубил выброс в атмосферу, который произошёл поздно вечером в понедельник на территории промзоны в посёлке Рудный. Местные жители сообщили о громком хлопке и мощной волне густого белого дыма с запахом серы. Что это было, до сих пор неясно.

– По сигналу на место выехали специалисты инженерно-химической лаборатории специализированной пожарно-спасательной части, – рассказали «ОГ» в пресс-службе Главного управления МЧС России по Свердловской области. – Были взяты пробы воздуха, произведены замеры: превышения предельно допустимой концентрации вредных веществ не обнаружено.

На место ЧП выезжали также специалисты Южного Екатеринбургского отдела управления Роспотребнадзора по Свердловской области и филиала Центра гигиены и эпидемиологии по Свердловской области. Но лабораторные исследования проб воздуха близ промзоны показали, что превышений ПДК углерода оксида, серы диоксида, азота диоксида, серной кислоты не выявлено.

Что касается жителей посёлка Рудный, то их показания расходятся. Одни утверждают, что едва не задохнулись от едкого дыма, а другие говорят, что страхи преувеличены.

– Никакого тумана не было, взрывов не было. Я просто в шоке, насколько можно исказить информацию, – говорит жительница посёлка Рудный Марина Семёнова.

Но если не было взрыва, если не зафиксировано превышения ПДК вредных веществ, то что же произошло в Рудном? Ответа на этот вопрос получить, увы, не удалось. В прокуратуре Свердловской области «ОГ» сообщили, что пока этот вопрос прорабатывается.

В ТЕМУ Сегодня утром журналисты «Облгазеты», проезжая мимо села Новоалексеевское в Первоуральском городском округе, заметили смог и жуткий запах гари в воздухе. Оказалось, что на территории этого округа бушуют два лесных пожара на площади 9 га. Пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области сообщила, что есть риски распространения огня на санаторий-профилакторий «Озеро Глухое» — расстояние от пожара до него составляет два километра.

Комментарий Евгений БЕЛЬТЮКОВ, главный аллерголог-иммунолог Свердловской области доктор медицинских наук: – В период смога, задымления людям с бронхиальной астмой, ринитом, полипозным риносинуситом, хронической обструктивной болезнью лёгких лучше увеличить объём базисной терапии, но предварительно проконсультироваться со своим лечащим врачом. На улице обязательно надевайте маску, а если это не мешает дышать, то двойную. В помещении нужно использовать воздухоочистители, наиболее эффективны аппараты компрессорного типа с HEPA-фильтрами.