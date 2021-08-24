Почему в Екатеринбурге стало больше мёртвых и больных голубей и насколько это опасно?

На перекрёстке Малышева – Мичурина появилась благотворительная птичья столовая – небольшой участок, огороженный пластиковым заборчиком и табличкой «Место для кормления голубей». Фото: Алексей Кунилов

В последнее время читатели «Облгазеты» и сотрудники нашей редакции стали чаще замечать больных или уже мёртвых голубей на тротуарах Екатеринбурга. Первая мысль – возможно, плохо работают сотрудники управляющих компаний, но, как оказалось, эти пернатые действительно болеют.

– В Екатеринбурге часто становится больше мёртвых голубей в конце лета-начале осени из-за большого роста их популяции, – поясняет «Облгазете» председатель Клуба голубеводов Свердловской области кандидат биологических наук Руслан Салимов. – Эти птицы начинают размножаться в конце февраля – начале марта. В одной кладке два яйца. Когда птенцы вылупляются и подрастают – самка делает неподалеку новую кладку. В дальнейшем голуби одновременно выкармливают птенцов и высиживают яйца. Обычно днём высиживает яйца самка, а ночью – самец. Когда первый выводок вылетает из гнезда, вылупляются птенцы второй кладки. Через одну-две недели самка вновь готова нести яйца. И так снова и снова.

Если корма для голубей мало, то птицы выкармливают примерно два-три выводка и больше за сезон не размножаются. Но если еды в избытке, то голуби могут размножаться на чердаках даже зимой. Именно тогда, по словам Руслана Салимова, и появляется много молодых птиц, которые начинают болеть, так как их иммунитет не успевает окрепнуть. В небольшой популяции инфекции голубей не выходят за пределы маленьких групп этих пернатых. А вот в мегаполисе, к коим относится и Екатеринбург, где в принципе голубей больше, инфекции среди этих птиц распространяются быстрее и начинается мор пернатых. При этом «хлебная диета» голубей только усугубляет проблему.

– Человек думает, что, кормя птицу хлебом, он делает добро. Но на самом деле такое кормление приводит лишь к расширению популяции голубей и снижению у них иммунитета, – говорит наш собеседник. – Голуби, которых подкармливают хлебом, живут максимум семь лет. А голуби с окраин, те, кто кормятся на зерноскладах и элеваторах, могут прожить и двадцать лет.

«Косят» городских голубей в основном такие инфекционные болезни, как сальмонеллёз, орнитоз и болезнь Ньюкасла – псевдочума птиц. Определить, чем больна птица, можно и на глаз: если голубь просто сидит и чахнет – это сальмонеллёз. Если же у него проблемы с глазами, то, скорее всего, это орнитоз. А если у голубя явные проблемы с нервной системой и он совершает необычные движения – крутит головой, летит и врезается в стены, то это болезнь Ньюкасла.

Однако паниковать не стоит: все эти болезни могут нанести вред другим птицам, в том числе и домашним, но они редко оказываются опасны для человека. Например, чтобы подхватить сальмонеллёз, человек должен его «съесть». Иными словами, от сырого куриного яйца заразиться проще, чем от контакта с голубем: есть этих городских пернатых, как известно, противопоказано, поскольку они те ещё собиратели бактерий и болезней. О заражении человека болезнью Ньюкасла, по словам Руслана Салимова, – такого в современной медицине не слышали. Подхватить орнитоз от птицы человек теоретически может, но для этого нужно находиться в очень тесном и продолжительном контакте с больным голубем.

– Скоро период мора голубей закончится, однако то, что он часто возникает, конечно, нехорошо. Нужно контролировать численность этих птиц, но не варварскими, а гуманными методами: просто не подкармливать голубей хлебом и закрывать чердаки, чтобы им не было где размножаться, – считает Руслан Салимов.

Многие больные голуби сейчас просто сидят, нахохлившись, когда человек проходит мимо них, но нести такую вялую птицу домой не стоит Фото: Галина Соловьёва

ВАЖНО В целом люди, которые постоянно общаются с птицами, имеют иммунитет к их болезням. А вот человеку, который никогда не держал дома птиц, не стоит забирать голубей «на лечение». При желании больную птицу можно отнести на обследование в Свердловскую областную ветеринарную лабораторию на ул. Белинского, 112а. Однако за анализы придётся платить вам. Если жители заметили массовую гибель птиц в своём дворе, можно вызвать специалистов местной санэпидемстанции. Также в каждом районе Екатеринбурга есть своя ветеринарная служба – в случае необходимости туда можно обратиться с заявлением.

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