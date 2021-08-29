Заморозки до -2 °C придут в Свердловскую область в начале недели

Ночью температура опуститься до -2 °C. Фото: Нина Георгиева

В Свердловскую область придут заморозки. В понедельник, 30 августа, температура воздуха опустится до -2°C.

В понедельник, 30 августа, в области ожидается облачно с прояснениями, ночью преимущественно без осадков, днём местами небольшие дожди. В светлое время суток температура воздуха составит +14..+19°C, на севере области до +10°C. Ночью температура опуститься до -2°C.

В Екатеринбурге первый день рабочей недели пройдёт без осадков. Днём воздух прогреется до +17...+19°C.

Во вторник, 31 августа, согласно прогнозам Уральского гидрометцентра, на территории региона будет облачно с прояснениями. Днём температура будет на уровне +11...+16°C, ночью - до +9 °C, в некоторых местах до 0°C.

В столице Урала в этот день будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. Столбик термометра поднимется до +14...+16°C.

В среду, 1 сентября, в Свердловской области сохранится облачность с прояснениями, а также небольшие дожди, местами - умеренные. Днём воздух прогреется до +14...+19°C.

В этот день Екатеринбург ожидает облачное небо с прояснениями и небольшой дождь. Днём температура воздуха составит +17...+19°C.