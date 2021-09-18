В Свердловскую область придут ночные заморозки до -3°C и мокрый снег

В Екатеринбург придут снег и заморозки. Фото: Павел Ворожцов

Свердловскую область снова ждут заморозки до -3°C . В Екатеринбург придут ночные морозы до -2°C и мокрый снег.

В воскресенье, 19 сентября, в области ожидается облачная с прояснениями погода, местами может пройти небольшой дождь и мокрый снег. В светлое время суток температура воздуха составит +3...+8 °C. Ночью температура опустится до -2 °C. Порывы ветра могут достигать 15-20 м/с.

В Екатеринбурге в воскресенье облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днём небольшой дождь. Днём воздух прогреется до +5...+7 °C, ночью до +3°C, местами до -1 °C.

В понедельник, 20 сентября, согласно прогнозам Уральского управления гидрометцентра, на территории региона будет облачно с прояснениями, местами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Днём температура будет на уровне +4...+9 °C, ночью - от 0 до +3 °C, в некоторых местах до -3 °C.

В столице Урала в этот день будет облачно с прояснениями,также ожидаются небольшие осадки, преимущественно в виде дождя. Столбик термометра поднимется до +5...+7 °C, ночью - до +3°C, в окрестностях до -2 °C.

Во вторник, 21 сентября, в Свердловской области будет переменная облачность без осадков. Днём воздух прогреется до +5...+7 °C, ночью - до +2°C, местами заморозки до -3°C.

В этот день в Екатеринбурге ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Днём температура воздуха составит +6...+8 °C, ночью - до +2°C, в окрестностях до -2 °C.