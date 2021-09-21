Сухая осенняя погода без заморозков ожидается в Свердловской области на неделе

На всей территории области в ближайшие три дня осадков не ожидается. Фото: Алексей Кунилов

Уральские синоптики прогнозируют сухую осеннюю погоду в ближайшие дни, ночные заморозки на время отступят. Уже к началу следующей недели вернутся осадки, погода ухудшится, в том числе на юге Свердловской области.

В Уральском гидрометцентре сообщили, что циклон, принёсший холодную и ветреную погоду, сейчас ушёл в Сибирь.

"Там он сеет дожди с мокрым снегом. Другой обширный циклон заливает дождём юго-запад и центр Европейской территории России. К Уралу этому циклону пробиться будет трудно, на его пути стоит антипод – арктический антициклон. Под влиянием последнего на Урале на этой неделе будет преобладать сухая погода при слабом ветре. Дневная температура повысится на 3–4 °С. В предстоящие выходные дни 25–26 сентября ночью ожидается +1,+5 °С, днем +9,+13 °С, что близко к климатической норме", – рассказала главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко.

Добавим, что на всей территории области в ближайшие три дня осадков не ожидается. В середине недели воздух будет прогреваться до +5...+10 °С, в конце – до +13 °С. Ветер сегодня будет дуть северо-западный (2–7 м/с), завтра он сменится на северный (до 3–8 м/с), а послезавтра станет неустойчивым слабым.