Уральские синоптики прогнозируют несколько ясных и по-осеннему тёплых дней

Тепло в ближайшие дни ненадолго опустится на Урал, но уже в предстоящие выходные дни погода вновь переменится. Фото: Галина Соловьёва

В Свердловской области в середине недели потеплеет до +14 °С, устойчиво отрицательных температур не ожидается. По данным синоптиков Уральского гидрометцентра, зима может наступить с приходом ноября, когда средняя суточная температура опустится ниже 0°.

В ближайшие сутки на Урал придёт тепло. Температура воздуха повысится и составит в среднем +4,+6°, что выше нормы на 2-3°.

Однако уже к выходным погода в Свердловской области испортится - похолодает, придут дожди с мокрым снегом. Температура воздуха 10-13 октября ожидается ночью 0,-5°, днём +1,+6°.

"С конца сентября погоду почти всей Европейской территории России определяет антициклон. По его западной периферии южные ветры выносят тёплый Средиземноморский воздух далеко на север, вплоть до Кольского полуострова и Архангельской области. Огибая антициклон, это тепло в ближайшие дни ненадолго опустится на Урал. Но уже в предстоящие выходные дни погода вновь переменится, арктический атмосферный фронт вытеснит тепло вначале с севера Свердловской области, в воскресенье 10 октября похолодает на всей территории Урала", - рассказала главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко.

Добавим, что сегодня в регионе потеплеет до +7...+12 °С. Ветер северо-западный 3-8 м/с.

Заморозки до -2 °С в ближайшие ночи не исключаются. При этом в Екатеринбурге по ночам будет до +1...+3 °С. Днём 7 и 8 октября ожидается до +9...+14 °С. Ветер неустойчивый слабый.

"Устойчиво отрицательных температур ждать пока не стоит. Прогноз Гидрометцентра России представляет октябрь обычным осенним месяцем, характеристики которого ожидаются близкими к средним многолетним значениям температуры и осадков. Согласно климатическим данным переход средней суточной температуры через 0° в сторону минусовых значений, как правило, происходит в третьей декаде месяца, а зима устанавливается с приходом ноября", - сообщила также Галина Шепоренко.