Темы дня

Общество / Природа
7 ноября 2021, 14:30

В Свердловской области на 8 ноября объявлено предупреждение о непогоде

Ветер сдувает снег с вывески

Будет очень ветренно. Фото: Галина Соловьёва

МЧС по Свердловской области снов продлило предупреждение о непогоде. 8 ноября скорость ветра в порывах будет достигать 20 м/с.

Как сообщают спасатели, 8 ноября местами в Свердловской области сохранятся ветер с порывами до 20 м/с, мокрый снег, гололедица на дорогах. Они напоминают, что автомобилистам следует ездить только на шипованной резине.

В связи с неблагоприятными погодными явлениями Главное управление МЧС России по Свердловской области рекомендует жителям соблюдать меры безопасности в период непогоды.

Сюжет

Погода
Какие сюрпризы готовит свердловчанам «небесная канцелярия»?

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
07.11.2021, 16:12 / Общество
Якутского шамана Александра Габышева задержали в Екатеринбурге
07.11.2021, 15:20 / Общество
Суд арестовал на два месяца мужчину, который стрелял по машине врача в Асбесте
07.11.2021, 14:30 / Общество
В Свердловской области на 8 ноября объявлено предупреждение о непогоде
07.11.2021, 14:01 / Экономика
Правительство в 2021 году выделит Екатеринбургу 651 миллион рублей на трамвайную ветку в Академический
07.11.2021, 13:10 / Общество
В России коронавирусную инфекцию за сутки подхватили 39 165 человек