В Свердловской области на 8 ноября объявлено предупреждение о непогоде

Будет очень ветренно. Фото: Галина Соловьёва

МЧС по Свердловской области снов продлило предупреждение о непогоде. 8 ноября скорость ветра в порывах будет достигать 20 м/с.

Как сообщают спасатели, 8 ноября местами в Свердловской области сохранятся ветер с порывами до 20 м/с, мокрый снег, гололедица на дорогах. Они напоминают, что автомобилистам следует ездить только на шипованной резине.

В связи с неблагоприятными погодными явлениями Главное управление МЧС России по Свердловской области рекомендует жителям соблюдать меры безопасности в период непогоды.