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10 ноября 2021, 08:20

Синоптики предупредили свердловчан об усилении ветра, метелях и заморозках

Птицы на дереве зимой

Во второй декаде ноября погода всё же предполагается зимней, преимущественно умеренно морозной. Фото: Алексей Кунилов

В Свердловскую область придут метели и ночные заморозки до -15...-20 градусов. 11 ноября ветер местами усилится до 15-20 м/с.

Похолодает в ночь на четверг - синоптики Уральского гидрометцентра прогнозируют до -8...-13 градусов, на севере - до -15...-20. В Екатеринбурге - до -8...-10. 11 ноября днём столбики термометров не поднимутся выше 0 градусов - будет до -2...-7. Местами возможны метели и небольшой снег. Ветер западный 5-10 м/с, с порывами до 15-20 м/с.

12 ноября будет теплее. Ночью ожидается до -5...-10 градусов на Среднем Урале. Днём - до -3...+2 градусов. Местами синоптики прогнозируют снег и метели. При этом в столице Урала осадков не ожидается. Ветер в пятницу будет юго-западный 4-9 м/с, с порывами до 15 м/с.

Добавим, что сегодня в регионе ожидается до +3...-2. Ветер северо-западный 5-10 м/с.

Ранее главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко рассказала, что во второй декаде ноября погода всё же предполагается зимней, преимущественно умеренно морозной.

"Выпавший в первые ноябрьские дни снег подтает, но в конце первой десятидневки ноября при движении через Северный Урал циклона умеренный снег ожидается на севере Свердловской области и Пермского края, небольшие осадки в виде мокрого снега, дождя, переходящего в снег, – на остальной территории Урала. Вероятен гололёд и гололёдица на дорогах", - сообщила синоптик.

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Областная газета Свердловской области

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