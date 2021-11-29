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29 ноября 2021, 15:42

Спасатели предупреждают свердловчан о непогоде 30 ноября

Утки на снегу

Во вторник ожидаются мокрый снег, гололёд и гололедица на дорогах. Фото: Алексей Кунилов.

Свердловское ГУ МЧС предупреждает жителей региона о неблагоприятных погодных условиях 30 ноября. Во вторник ожидаются мокрый снег, гололёд и гололедица на дорогах.

Спасатели просят свердловчан воздержаться от туристических походов, работ на высоте и на открытом воздухе. Погодные явления могут вызвать осложнение дорожной обстановки и повышение аварийности.

Автомобилистам требуется жёстко соблюдать скоростной режим и дистанцию на дороге, а также избегать резких манёвров. Следует отказаться и от дальних поездок на личном транспорте, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области.

Пешеходам во время снегопада необходимо избегать шатких конструкций, домов с неустойчивой кровлей и предметов, нависших на строениях. О происшествиях и необходимости оказания помощи следует сообщать по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России "101" или по единому номеру вызова экстренных служб "112".

По данным Уральского гидрометцентра, 30 ноября ночью ожидается -1...-6°С и до -11°С на крайнем севере области, днём -2...+3°С. Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду.

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